Alice in Borderland – Stagione 2 | la spiegazione del finale
Il finale della seconda stagione di Alice in Borderland ha spiegato cos’era Borderland e perché tutti erano stati mandati lì. Il finale ha riservato un colpo di scena scioccante che ha risposto a molte domande, ma ha anche creato alcuni misteri sul futuro della serie Netflix. Due anni dopo la prima stagione di Alice in Borderland, la serie Netflix ricca di azione e battaglie all’ultimo sangue è tornata con una seconda stagione con giochi ancora più grandi e letali, ora comandati dalle Face Cards. Come sospettava Arisu, vincere tutti i giochi delle Carte Faccia avrebbe portato le risposte che stavano cercando. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
