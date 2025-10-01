Alfonso Signorini sul GF Vip | Se non si farà pazienza E parla di Simona Ventura

Il 29 settembre è ricominciato il Grande Fratello. Ma non il GF Vip, ormai consolidato nel palinsesto televisivo autunnale di Mediaset. È tornato con una veste diversa, sebbene non inedita: compie anche 25 anni, e per l’occasione, oltre al documentario, è tornato alle “origini”, con concorrenti Nip, ovvero non famosi, per la conduzione di Simona Ventura. Alfonso Signorini dovrebbe condurre l’edizione Vip, ma nulla è certo: anzi, al Corriere, ha raccontato di aver manifestato la sua stanchezza. Alfonso Signorini parla del Grande Fratello. Il Grande Fratello è tornato, ma non è condotto da Alfonso Signorini, che aveva preso a sua volta il posto di Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

