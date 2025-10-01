Alfonso Signorini si sposa | l’annuncio a sorpresa e l’incertezza sul Gf Vip

In un'intervista al Corriere della Sera Alfonso Signorini ha rivelato che vorrebbe sposarsi con Paolo Galimberti, dopo 25 anni di amore. Invece, sul possibile ritorno del Grande Fratello Vip ha rivelato che non vi è alcuna certezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

alfonso signorini sposa l8217annuncioAlfonso Signorini si sposa: "Dopo 25 anni è giusto". Chi è il compagno - Il conduttore ha deciso di convolare a nozze con il grande amore della sua vita: Paolo Galimberti. Lo riporta corrieredellosport.it

alfonso signorini sposa l8217annuncioAlfonso Signorini, annuncio a sorpresa: si sposa, ecco chi è il suo noto compagno - Annuncio a sorpresa: Alfonso Signorini sta per sposarsi, scopri chi è il futuro marito e tutte le curiosità sul grande giorno. donnaglamour.it scrive

