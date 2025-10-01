Alfonso Signorini si sposa | l’annuncio a sorpresa e l’incertezza sul Gf Vip

In un'intervista al Corriere della Sera Alfonso Signorini ha rivelato che vorrebbe sposarsi con Paolo Galimberti, dopo 25 anni di amore. Invece, sul possibile ritorno del Grande Fratello Vip ha rivelato che non vi è alcuna certezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alfonso Signorini si sposa: l’annuncio a sorpresa e l’incertezza sul Gf Vip

