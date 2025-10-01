Alfonso Signorini si sposa | il suo fidanzato è ricchissimo vi sveliamo che lavoro fa

Una vita ricca di successi professionali e ora anche un nuovo capitolo personale all’orizzonte. Alfonso Signorini, volto iconico della televisione italiana, si prepara a dire “sì” dopo una lunga storia d’amore. Il giornalista e conduttore, che ha lasciato momentaneamente il timone del Grande Fratello per prendersi una pausa, ha deciso di aprirsi in un’intervista al Corriere della Sera, rivelando non solo la sua serenità ritrovata, ma anche il desiderio di compiere un passo importante con il compagno di sempre, Paolo Galimberti. E proprio su quest’ultimo si è acceso l’interesse del pubblico: chi è davvero l’uomo che da oltre vent’anni condivide la vita del noto presentatore? E perché si parla di un matrimonio da sogno? Alfonso Signorini si sposa: dopo tanti anni d’amore, è tempo di fiori d’arancio. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Alfonso Signorini si sposa: il suo fidanzato è ricchissimo, vi sveliamo che lavoro fa

Alfonso Signorini si sposa: "Dopo 25 anni è giusto". Chi è il compagno - Il conduttore ha deciso di convolare a nozze con il grande amore della sua vita: Paolo Galimberti. corrieredellosport.it scrive

Alfonso Signorini: “Ero stanco di condurre, non so se ci sarà il GF Vip. Ora è tempo di sposare Paolino” - Alfonso Signorini si racconta in un'intervista in cui racconta di guardare con curiosità l'attuale edizione del GF e di non escludere la conduzione qualora ... fanpage.it scrive