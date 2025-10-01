Alfonso Signorini si sposa | chi è il ricco compagno Paolo Galimberti

Alfonso Signorini ha spiega a Il Corriere della Sera il suo stato d'animo: "Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice". Poi ha spiegato i motivi del suo 'addio': "Avevo manifestato la mia stanchezza all'azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un'altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante.

alfonso signorini si sposa chi 232 il ricco compagno paolo galimberti

Alfonso Signorini, annuncio a sorpresa: si sposa, ecco chi è il suo noto compagno - Annuncio a sorpresa: Alfonso Signorini sta per sposarsi, scopri chi è il futuro marito e tutte le curiosità sul grande giorno.

Alfonso Signorini si sposa: "Dopo 25 anni è giusto". Chi è il compagno - Il conduttore ha deciso di convolare a nozze con il grande amore della sua vita: Paolo Galimberti.

