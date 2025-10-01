Alfonso Signorini si sposa | chi è il ricco compagno Paolo Galimberti
Alfonso Signorini ha spiega a Il Corriere della Sera il suo stato d’animo: “Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice “. Poi ha spiegato i motivi del suo ‘addio’: “Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un’altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: alfonso - signorini
Elisabetta Gregoraci accusa Alfonso Signorini: la sorprendente rivelazione svela tutto
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Grande Fratello, quanto ha guadagnato Alfonso Signorini in 6 edizioni? Parla Gabriele Parpiglia
Alfonso Signorini: “Ero stanco di fare il GF. Ora ho scritto una grande storia d’amore. E dopo sei anni matti, io e Paolo ci sposiamo” - X Vai su X
Alfonso Signorini, dal Grande Fratello al primo romanzo d’amore: «Presto mi sposo con Paolino Galimberti» - facebook.com Vai su Facebook
Alfonso Signorini, annuncio a sorpresa: si sposa, ecco chi è il suo noto compagno - Annuncio a sorpresa: Alfonso Signorini sta per sposarsi, scopri chi è il futuro marito e tutte le curiosità sul grande giorno. Segnala donnaglamour.it
Alfonso Signorini si sposa: "Dopo 25 anni è giusto". Chi è il compagno - Il conduttore ha deciso di convolare a nozze con il grande amore della sua vita: Paolo Galimberti. Secondo corrieredellosport.it