Personaggi tv. Alfonso Signorini non smette mai di sorprendere. La sua carriera poliedrica lo ha visto oscillare tra televisione, giornalismo e teatro, ma è innegabile che il suo nome sia ormai indissolubilmente legato al Grande Fratello Vip. Recentemente, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, il conduttore si è lasciato andare a confessioni inedite: dalla sua ammirazione per la nuova conduttrice Simona Ventura, alla decisione di passare il testimone del reality show, fino a un capitolo molto intimo della sua vita sentimentale, con la rivelazione soprendente di un imminente matrimonio con il compagno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alfonso Signorini si sposa! Chi è il (ricco) compagno, da quanto stanno insieme e tutti i dettagli