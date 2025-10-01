Alfonso Signorini si sposa! Chi è il ricco compagno da quanto stanno insieme e tutti i dettagli

Personaggi tv.   Alfonso Signorini non smette mai di sorprendere. La sua carriera poliedrica lo ha visto oscillare tra televisione, giornalismo e teatro, ma è innegabile che il suo nome sia ormai indissolubilmente legato al Grande Fratello Vip. Recentemente, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, il conduttore si è lasciato andare a confessioni inedite: dalla sua ammirazione per la nuova conduttrice Simona Ventura, alla decisione di passare il testimone del reality show, fino a un capitolo molto intimo della sua vita sentimentale, con la rivelazione soprendente di un imminente matrimonio con il compagno. 🔗 Leggi su Tvzap.it

alfonso signorini sposa 232Alfonso Signorini si sposa: "Dopo 25 anni &#232; giusto". Chi è il compagno - Il conduttore ha deciso di convolare a nozze con il grande amore della sua vita: Paolo Galimberti. Lo riporta corrieredellosport.it

alfonso signorini sposa 232Alfonso Signorini: «Ero stanco del Grande Fratello. Simona Ventura &#232; un'amica. Ora sposo il mio compagno Paolo» - Alfonso Signorini non si è perso la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Riporta msn.com

