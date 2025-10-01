Dalla stanchezza per il reality all’amore ritrovato: Alfonso Signorini svela la verità sul Grande Fratello, cambia vita e racconta tutto. Le sue parole sorprendono tutti Hai mai visto un conduttore salutare il suo programma con il sorriso sulle labbra? Ecco cosa ha fatto Alfonso Signorini. Il re del Grande Fratello ha confessato di aver guardato con entusiasmo la prima puntata condotta da Simona Ventura. Non poteva farsela scappare: troppa la curiosità, troppa l’emozione. Quella mattina le aveva perfino scritto per farle gli auguri. Nessuna gelosia, solo gioia sincera. Contrariamente a certi colleghi che vivono il cambio di testimone come un affronto personale, Signorini ha accolto la novità con leggerezza e affetto. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Alfonso Signorini lascia il Grande Fratello e annuncia il lieto evento