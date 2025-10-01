L'ex conduttore del Grande Fratello rivela di essere entusiasta del passaggio a Simona Ventura. Sul futuro del GF Vip, però, ammette: che sarà l'editore a decidere. Lunedì sera è partita la nuova edizione del Grande Fratello, affidata a Simona Ventura, che ha raccolto con entusiasmo il testimone lasciato da Alfonso Signorini. A gennaio, invece, dovrebbe toccare alla versione Vip, ma il conduttore, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha espresso qualche dubbio sul fatto che la trasmissione andrà effettivamente in onda. Alfonso Signorini felice del passaggio del GF a Simona Ventura "Lunedì sera ho guardato il GF, se non l'avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità - ha esordito - con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alfonso Signorini: "Grande Fratello Vip? Non so se ci sarà, deciderà Mediaset”