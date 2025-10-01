Alfonso Signorini | Ero stanco del Grande Fratello per quello Vip vedremo Io e Paolo ci siamo ritrovati ecco quando il matrimonio

Simona Ventura al timone del Grande Fratello (per la prima volta) ha conquistato proprio tutti. Anche l'e conduttore del reality negli ultimi sei anni, Alfonso Signorini che,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alfonso Signorini: «Ero stanco del Grande Fratello, per quello Vip vedremo. Io e Paolo ci siamo ritrovati, ecco quando il matrimonio»

In questa notizia si parla di: alfonso - signorini

Elisabetta Gregoraci accusa Alfonso Signorini: la sorprendente rivelazione svela tutto

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello, quanto ha guadagnato Alfonso Signorini in 6 edizioni? Parla Gabriele Parpiglia

Alfonso Signorini: “Ero stanco di fare il GF. Ora ho scritto una grande storia d’amore. E dopo sei anni matti, io e Paolo ci sposiamo” - X Vai su X

Un amore che si è manifestato fin dai primi giorni di questa edizione. I due si sono confrontati faccia a faccia con il conduttore Alfonso Signorini e con il pubblico della Casa - facebook.com Vai su Facebook

Alfonso Signorini: “Ero stanco di condurre, non so se ci sarà il GF Vip. Ora è tempo di sposare Paolino” - Alfonso Signorini si racconta in un'intervista in cui racconta di guardare con curiosità l'attuale edizione del GF e di non escludere la conduzione qualora ... Scrive fanpage.it

Alfonso Signorini: «Ero stanco di fare il Grande Fratello. Ho scritto una grande storia d'amore. Paolo? Dopo sei anni matti ci siamo ritrovati e ora ci sposiamo» - Ero prevenuto, prima di guardare il film ho ingollato due bicchieri di whisky per farmi coraggio» ... Lo riporta msn.com