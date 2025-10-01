Alex Marangon trovato morto a Vidor dopo il rito sciamanico chi sono i 4 indagati che erano lì quella sera

Tragedia di Vidor, svolta nelle indagini sulla morte di Alex Marangon: sono quattro gli indagati con ipotesi di morte come conseguenza di altro reato.

Alex Marangon morto a Vidor, sarebbe caduto per le allucinazioni causate da un mix di cocaina e ayahuasca

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono 4 indagati: gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani - Il barman 25enne morì nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dopo aver assunto un mix di ayahuasca e cocaina, fino al lancio fatale nel fiume. Scrive quotidiano.net

