Alex Marangon trovato morto a Vidor dopo il rito sciamanico chi sono i 4 indagati che erano lì quella sera

1 ott 2025

Tragedia di Vidor, svolta nelle indagini sulla morte di Alex Marangon: sono quattro gli indagati con ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

alex marangon trovato mortoAlex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono 4 indagati: gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani - Il barman 25enne morì nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 dopo aver assunto un mix di ayahuasca e cocaina, fino al lancio fatale nel fiume. Scrive quotidiano.net

alex marangon trovato mortoAlex Marangon morto dopo il rito sciamanico, chi sono i quattro indagati dalla Procura di Treviso - A oltre un anno dalla tragedia all’abbazia di Santa Bona, la Procura di Treviso indaga quattro persone per la morte di Alex Marangon, 25 anni ... Segnala fanpage.it

