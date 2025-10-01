Alex Marangon quattro persone indagate per morte in conseguenza di altro reato

C’è una svolta giudiziaria nelle indagini sulla morte di Alex Marangon, il giovane di 25 anni originario di Marcon (Venezia) trovato morto nel Piave a Vidor (Treviso) il 2 luglio del 2024. Ci sono quattro persone formalmente indagate, con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Il decesso del giovane di Marcon (Venezia) è avvenuto la notte tra il 29 ed il 30 giugno in circostanze non ancora chiarite, nel corso di un rito sciamanico. Si tratta degli organizzatori dell’evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e di due “curanderos” di nazionalità colombiana, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che avrebbero gestito la liturgia pagana durante la quale sarebbero state assunte sostanze allucinogene proibite in Italia, in particolare ayahuasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alex Marangon, quattro persone indagate per morte in conseguenza di altro reato

