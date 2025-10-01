Alex Marangon morto dopo rito sciamanico quattro indagati
Ci sono quattro persone formalmente indagate, con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, in relazione al decesso di Alex Marangon, il giovane di Marcon (Venezia) morto la notte tra il 29 ed il 30 giugno dello scorso anno a Vidor (Treviso) in circostanze non ancora chiarite, nel corso di un rito sciamanico. Si tratta degli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e di due "curanderos" di nazionalità colombiana, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che avrebbero gestito la liturgia pagana durante la quale sarebbero state assunte sostanze allucinogene proibite in Italia, in particolare ayahuasca. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: alex - marangon
Alex Marangon, un anno di misteri e indagini che escludono l’omicidio
Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità”
Alex Marangon morto a Vidor, sarebbe caduto per le allucinazioni causate da un mix di cocaina e ayahuasca
VIDOR | GIALLO DI ALEX: LA DENUNCIA DELLA FAMIGLIA FINISCE NEL FASCICOLO D’INDAGINE – Giallo di Vidor. La denuncia presentata dalla famiglia di Alex Marangon è confluita nel fascicolo d’indagine della Procura. Il cerchio si stringe sui presunti r - facebook.com Vai su Facebook
La famiglia #AlexMarangon ha ora denunciato cinque persone. Per loro il 25enne non si è gettato dal dirupo - X Vai su X
Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, chi sono i quattro indagati dalla Procura di Treviso - A oltre un anno dalla tragedia all’abbazia di Santa Bona, la Procura di Treviso indaga quattro persone per la morte di Alex Marangon, 25 anni ... Riporta fanpage.it
Morì dopo il rito sciamanico, quattro indagati - Ci sono quattro persone formalmente indagate, con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, in relazione al decesso di Alex Marangon, il giovane di Marcon (Venezia) morto la notte tra il 29 ... Si legge su ansa.it