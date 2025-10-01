Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico ci sono 4 indagati | gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani

Ci sono quattro persone indagate per il decesso di Alex Marangon. L’accusa è morte come conseguenza di altro reato. Il 25enne di Marcon (Venezia) morì tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno a Vidor (Treviso), nella tragica notte all’abbazia di Santa Bona, in circostanze non ancora chiarite, nel corso di un rito sciamanico. A finire nel registro degli indagati sono gli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e di due "curanderos" di nazionalità colombiana,Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che avrebbero gestito la liturgia pagana durante la quale sarebbero state allucinogene proibite in Italia, in particolare ayahuasca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

