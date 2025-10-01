Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico ci sono 4 indagati | gli organizzatori e due ‘curanderos’ colombiani
Ci sono quattro persone indagate per il decesso di Alex Marangon. L’accusa è morte come conseguenza di altro reato. Il 25enne di Marcon (Venezia) morì tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno a Vidor (Treviso), nella tragica notte all’abbazia di Santa Bona, in circostanze non ancora chiarite, nel corso di un rito sciamanico. A finire nel registro degli indagati sono gli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e di due "curanderos" di nazionalità colombiana,Jhonni Benavides e Sebastian Castillo, che avrebbero gestito la liturgia pagana durante la quale sarebbero state allucinogene proibite in Italia, in particolare ayahuasca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: alex - marangon
Alex Marangon, un anno di misteri e indagini che escludono l’omicidio
Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità”
Alex Marangon morto a Vidor, sarebbe caduto per le allucinazioni causate da un mix di cocaina e ayahuasca
VIDOR | GIALLO DI ALEX: LA DENUNCIA DELLA FAMIGLIA FINISCE NEL FASCICOLO D’INDAGINE – Giallo di Vidor. La denuncia presentata dalla famiglia di Alex Marangon è confluita nel fascicolo d’indagine della Procura. Il cerchio si stringe sui presunti r - facebook.com Vai su Facebook
La famiglia #AlexMarangon ha ora denunciato cinque persone. Per loro il 25enne non si è gettato dal dirupo - X Vai su X
Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, chi sono i quattro indagati dalla Procura di Treviso - A oltre un anno dalla tragedia all’abbazia di Santa Bona, la Procura di Treviso indaga quattro persone per la morte di Alex Marangon, 25 anni ... Come scrive fanpage.it
Alex Marangon morto dopo rito sciamanico, quattro indagati - L'ipotesi sulla quale si indaga è quella di un atto autolesionistico inconsapevole compiuto da Marangon, il quale, privo di controllo su se stesso dopo aver assunto anche cocaina, si sarebbe gettato ... Si legge su tg24.sky.it