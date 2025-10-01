Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico chi sono i quattro indagati dalla Procura di Treviso

A oltre un anno dalla tragedia all’abbazia di Santa Bona, la Procura di Treviso indaga quattro persone per la morte di Alex Marangon, 25 anni. A loro carico l’ipotesi di morte in conseguenza di altro reato, ma i familiari del giovane chiedono che si proceda anche per omicidio volontario. L’autopsia ha evidenziato com causa del decesso un mix letale di ayahuasca e cocaina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

