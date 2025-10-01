Alex Marangon morì dopo un rito sciamanico quattro indagati | avrebbero ceduto allucinogeni al giovane

Ci sono quattro persone formalmente indagate, con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, in relazione al decesso di Alex Marangon, il giovane di Marcon (Venezia) morto la notte tra il 29 ed il 30 giugno dello scorso anno a Vidor (Treviso) in circostanze non ancora chiarite, nel corso di un rito sciamanico. Si tratta degli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto,.

Alex Marangon, un anno di misteri e indagini che escludono l’omicidio

Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità”

Alex Marangon morto a Vidor, sarebbe caduto per le allucinazioni causate da un mix di cocaina e ayahuasca

