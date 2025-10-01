Alex Marangon la svolta su quattro indagati | il festino a base di cocaina e ayahuasca Le accuse per gli organizzatori e i due sciamani

La Procura di Treviso indaga su quattro persone per la morte di Alex Marangon, il barman 25enne trovato senza vita su un isolotto nel Piave il giorno dopo una festa sciamanica in provincia di Treviso. A distanza di oltre un anno dal ritrovamento del ragazzo, arriva una possibile svolta con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, gli organizzatori della serata a cui la vittima aveva preso parte, e dei due curanderos colombiani, Jhonni Benavides e Sebastian Castillo. L’ipotesi di reato a carico dei quattro sarebbe la morte in conseguenza di altro reato. L’ayahuasca trovata nel referto autoptico. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: alex - marangon

Alex Marangon, un anno di misteri e indagini che escludono l’omicidio

Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità”

Alex Marangon morto a Vidor, sarebbe caduto per le allucinazioni causate da un mix di cocaina e ayahuasca

Morì dopo il rito sciamanico, quattro indagati. Avrebbero ceduto allucinogeni al giovane Alex Marangon #ANSA - X Vai su X

VIDOR | GIALLO DI ALEX: LA DENUNCIA DELLA FAMIGLIA FINISCE NEL FASCICOLO D’INDAGINE – Giallo di Vidor. La denuncia presentata dalla famiglia di Alex Marangon è confluita nel fascicolo d’indagine della Procura. Il cerchio si stringe sui presunti r - facebook.com Vai su Facebook

Alex Marangon, quattro persone indagate per morte in conseguenza di altro reato - La svolta nelle indagini sulla morte di Alex Marangon: quattro persone indagate per morte come conseguenza di altro reato dopo il rito sciamanico sul Piave ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, ci sono quattro indagati: gli organizzatori della serata e due curanderos colombiani - Ad un anno dalla scomparsa del barman di Marcon, la svolta nell'inchiesta: l'accusa è di morte in seguito ad altro reato ... Secondo msn.com