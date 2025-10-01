Alex Marangon indagate quattro persone per la morte del ragazzo che aveva partecipato al ritiro sciamanico

Dopo oltre un anno dalla scomparsa del barman di 25 anni, la Procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati gli organizzatori della festa e i due curanderos colombiani. L’ipotesi è morte in conseguenza di altro reato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alex Marangon, indagate quattro persone per la morte del ragazzo che aveva partecipato al ritiro sciamanico

