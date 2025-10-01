Alex Honnold la nuova impresa | scalerà il grattacielo Taipei 101
(Adnkronos) – Il celebre scalatore Alex Honnold, protagonista del documentario premio Oscar 'Free Solo', tenterà di scalare il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, in diretta streaming globale su Netflix. Lo speciale, intitolato 'Skyscraper Live', sarà trasmesso nel 2026 e seguirà Honnold mentre affronta la salita in stile “free solo”, ovvero senza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: alex - honnold
Alex Honnold, la nuova impresa: scalerà il grattacielo Taipei 101 - (Adnkronos) – Il celebre scalatore Alex Honnold, protagonista del documentario premio Oscar ‘Free Solo’, tenterà di scalare il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti al mondo, in diretta streaming g ... Lo riporta pianetagenoa1893.net