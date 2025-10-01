Alessandra Amoroso porta la figlia Penelope dall' osteopata La foto tenerissima

Lo scorso 6 settembre, Alessandra Amoroso ha dato alla luce Penelope Maria, la primogenita sua e del futuro marito Valerio Pastore. Qualche giorno dopo, via social, ne ha dato l'annuncio. A seguire, la cantante salentina è stata paparazzata all'uscita dall'ospedale. Per il resto, nessun'altra. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso

Alessandra Amoroso: l’emozionante momento del concerto interrotto dalla gravidanza

Lake Sound Park 2025 con Manu Chao, Alessandra Amoroso, Goran Bregovic

VIDEO / Alessandra Amoroso in attesa: “Questo Summer tour lo sto vivendo… di pancia”

“Vita mia, ogni volta che la vita tua si intreccia con la mia Finirà che finiremo in una scenata di folle gelosia” Le Donatella interpretano Alessandra Amoroso e Serena Brancale a #taleequaleshow - X Vai su X

Con Carolina Di Domenico andiamo al concerto di Alessandra Amoroso, o meglio nel dietro le quinte per scoprire come si costruisce un tour e quali segreti nasconde una grande artista come lei Tutti gli episodi di "In Tour - Backstage stories" sono in esclusi - facebook.com Vai su Facebook

La rara foto di Alessandra Amoroso insieme alla figlia Penelope, sono stupende - Per quanto i fan di Alessandra Amoroso rispettino il suo bisogno di privacy, è chiaro che c’è una grandissima curiosità sulla figlia Penelope Maria e sui suo primo mese di vita. Segnala rds.it

Alessandra Amoroso: la nuova foto con la figlia Penelope è dolcissima - Alessandra Amoroso si sta godendo la sua bellissima figlia Penelope Maria lontana dai riflettori, per questo i fan si sono stupiti nel vederla immortalata dai paparazzi. Si legge su rds.it