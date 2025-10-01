Alessandra Amoroso porta la figlia dall’osteopata | la foto che emoziona i fan

Il 6 settembre Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce la piccola Penelope Maria, nata dall’amore con il compagno e futuro marito Valerio Pastore. La notizia è stata annunciata a distanza di qualche giorno con un messaggio sui social, accolto da un’ondata di affetto e gioia da parte dei fan. Pochi scatti rubati all’uscita dall’ospedale avevano mostrato la cantante, ma fino a oggi la neonata non era più apparsa in pubblico. Questa mattina, invece, una nuova immagine ha catturato l’attenzione: non si tratta di una foto condivisa da Alessandra, ma di una pubblicazione dello Studio di Osteopatia Michienzi, a cui la cantante si è rivolta per i primi trattamenti dedicati alla figlia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

