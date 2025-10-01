aler entrano in servizio gli angeli prevenzione del degrado e sostegno agli inquilini fragili

Presentazione ufficiale ieri mattina dei due "Aler’s Angels" che opereranno nelle case popolari della città per i prossimi due anni. L’iniziativa è stata spiegata nel cortile del maxi complesso residenziale di viale Cairo, uno dei più grandi agglomerati a Codogno (sono 380 in città) di proprietà dell’agenzia regionale per l’edilizia residenziale e con i maggiori problemi di degrado: circa 170 appartamenti di cui diverse decine sfitti e con 8 aventi diritto su 10 che rifiutano l’assegnazione di un alloggio all’interno dei palazzoni. Ora l’Aler cerca di invertire la rotta e per tutte le case popolari della città ha colto l’occasione di un bando regionale per poter garantire la presenza di figure professionali assunte e formate per fungere da anello di collegamento tra l’ente e i suoi inquilini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

