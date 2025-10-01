Albanese premiata a Reggio Emilia per Gaza fischi al sindaco che parla di condizioni per la pace Lei lo rimprovera | Non lo dica più

Fischi e “tirata d’orecchie” a Reggio Emilia per il sindaco della città, Marco Massari che, durante la premiazione di Francesca Albanese, omaggiata del Primo Tricolore per il suo impegno umanitario, ha citato alcune “condizioni” per la pace. “Dobbiamo ricordare che il feroce attacco del 7 ottobre non giustifica il massacro in essere a Gaza. La fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi sono condizioni necessarie per avviare per quanto possibile un processo di pace”, ha detto il primo cittadino durante la premiazione. Una uscita subito seguita dai fischi e dalle urla (“vergognati”) del pubblico presente al teatro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

