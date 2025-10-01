Albanese Onu a conferenza stampa Flotilla | Siete nella legalità

Milano, 1 ott. (askanews) - "Ciò che sta facendo la Global Summit Flotilla è assolutamente legale. Si tratta di un'azione umanitaria di base e Israele è obbligato a cessare immediatamente e desistere da ogni minaccia armata contro la Global Summit Flotilla e a garantire che essa svolga la sua missione di fornire aiuti umanitari ai civili di Gaza senza ostacoli". Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale per le Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha partecipato alla conferenza stampa della Global Sumud Flotilla (GSF) in diretta sui canali social della missione per un "briefing sulle azioni intraprese da Israele durante la notte contro la flotilla", con testimonianze dei partecipanti a bordo, che sono attualmente a 120 miglia nautiche da Gaza, e pareri legali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

