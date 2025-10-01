Albanese nuova eroina pro Pal | La Flotilla sta agendo nella legalità Israele si fermi
“Ciò che sta facendo la Global Summit Flotilla è assolutamente legale. Si tratta di un’azione umanitaria di base e Israele è obbligato a cessare immediatamente e desistere da ogni minaccia armata contro la Global Summit Flotilla e a garantire che essa svolga la sua missione di fornire aiuti umanitari ai civili di Gaza senza ostacoli”. Così Francesca Albanes e, relatrice speciale per le Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Albanese: l’operazione della Flotilla è assolutamente legale. Parole che confermano il suo tifo sfrenato per i flottiglieri. L’ultima performance dell’Albanese è andata in scena durante la conferenza stampa della Global Sumud Flotilla in diretta sui canali social della missione per un “briefing sulle azioni intraprese da Israele durante la notte contro la flotilla”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: albanese - nuova
Dieci giorni di magia e acrobazie al Parco Albanese con la nuova edizione di "Circus Fever"
Non governare ma indignarsi. Per il Pd è pronta la nuova icona da cui ripartire: Francesca Albanese
Kristjan Asllani nel mirino di un altro club di A: nuova svolta per il centrocampista albanese
Da domani a domenica, la nuova edizione del festival di giornalismo investigativo porta a Modena oltre 100 eventi, con ben 113 speaker. Focus su Gaza con Francesca Albanese - facebook.com Vai su Facebook
La pro Pal Albanese eroina del Pd. E Bari le regala le chiavi della città - Dopo il convegno alla Camera indetto dal M5S, arriva la consegna delle chiavi della città di Bari da parte del sindaco dem Vito Leccese. Lo riporta ilgiornale.it
La nuova moda pro Pal a sinistra: l'Albanese cittadina onoraria - C'è una nuova moda che spopola nei comuni italiani governati dal centrosinistra ed è l'approvazione di mozioni per il riconoscimento dello stato di Palestina e la concessione della cittadinanza ... Segnala ilgiornale.it