“Ciò che sta facendo la Global Summit Flotilla è assolutamente legale. Si tratta di un’azione umanitaria di base e Israele è obbligato a cessare immediatamente e desistere da ogni minaccia armata contro la Global Summit Flotilla e a garantire che essa svolga la sua missione di fornire aiuti umanitari ai civili di Gaza senza ostacoli”. Così Francesca Albanes e, relatrice speciale per le Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Albanese: l’operazione della Flotilla è assolutamente legale. Parole che confermano il suo tifo sfrenato per i flottiglieri. L’ultima performance dell’Albanese è andata in scena durante la conferenza stampa della Global Sumud Flotilla in diretta sui canali social della missione per un “briefing sulle azioni intraprese da Israele durante la notte contro la flotilla”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Albanese nuova eroina pro Pal: “La Flotilla sta agendo nella legalità. Israele si fermi”