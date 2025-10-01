C’era da aspettarselo. Dopo le giustificazioni per i terroristi di Hamas che, scava scava, “vanno compresi” e il tifo da stadio per l’eroica Flotilla diretta a Gaza sfidando il sanguinario Netanyahu arriva il comizio antifascista davanti alle toghe rosse. Francesca Albanese, sulla carta relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, conferma la sua verve barricadera. E dà la carica ai magistrati militanti riuniti a Milano. Albanese: vedo il ritorno di atteggiamenti fascisti nel nostro paese. “Non è solo il ritorno delle destre, è il ritorno di atteggiamenti fascisti nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Albanese militante infiamma le toghe rosse: “Vedo nuovi fascismi in Italia e mi fanno paura”