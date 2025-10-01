Alba Parietti fa una rivelazione shock su Selvaggia Lucarelli | Fabrizio Frizzi voleva querelarla
Ospite a La Volta Buona, il salotto pomeridiano condotto da Caterina Balivo, Alba Parietti ha acceso i riflettori su una vecchia querelle con Selvaggia Lucarelli, tirando in ballo un nome insospettabile: Fabrizio Frizzi. Parlando con la franchezza che la contraddistingue, l’opinionista e showgirl ha ricordato i trascorsi legali con la giornalista, lasciando intendere che anche lo storico conduttore Rai avrebbe pensato di ricorrere alle vie legali contro di lei. Un’accusa inaspettata, che riapre una pagina controversa del passato televisivo. Parietti ha approfittato dell’occasione per elogiare Barbara d’Urso, al centro dei riflettori insieme a Lucarelli a Ballando con le Stelle, ma ha invece escluso ogni possibilità di riconciliazione con quest’ultima: « Non potrebbe mai essere mia amica ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
