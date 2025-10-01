Al volante dell' auto usando il telefono ritirata la patente a diversi automobilisti | sequestrate auto senza assicurazione
Tre giorni di controlli da parte della polizia stradale a Pescara che hanno portato al ritiro della patente a diversi automobilisti sorpresi al volante mentre stavano usando il telefono cellulare.Sanzioni e sospensioni del permesso di guida anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: volante - auto
Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: il cugino al volante (senza patente) accusato di omicidio stradale L?ipotesi della gara con un'altra auto
Viene scoperto senza documenti, al volante di un'auto priva di revisione e assicurazione: 70enne fermato
Dopo l’incidente di Houston, Beyoncè abbandona l’auto volante e si mostra in sella a un cavallo dorato
Grande successo di partecipazione per “La MaGia al Volante”, il raduno di auto d’epoca a scopo benefico, andato in scena a Rieti domenica 28 settembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Al volante col telefono, uno su tre preso sul fatto - «Signora, ma lo sa che lei così è in multa e rischia anche di perdere 5 punti della patente? Si legge su ilrestodelcarlino.it
Alcol e telefono al volante, arriva super-stretta - Ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in strada. Secondo ansa.it