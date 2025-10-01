Al Villa Romiti un pomeriggio di sport e spettacolo con il Trofeo di majorette
Sabato 4 ottobre, dalle 14:30 alle 19:00 al palasport Villa Romiti, si terrà la prima edizione del Trofeo cittadino di majorette. Dodici gruppi provenienti da tutta Italia e 200 tra atleti e atlete si esibiranno in una disciplina sempre più popolare che unisce marcia ritmica, ginnastica e arte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
