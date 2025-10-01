Al via vertice Ue di Copenaghen Missili e droni russi sull' Ucraina E Kiev risponde colpendo una raffineria

Al Palazzo Christiansborg di Copenaghen i leader europei si riuniscono per discutere di sicurezza e difesa, con focus sulla “Defence readiness road map” e sull’Ucraina, dove continua l’escalation militare. Nella notte Mosca ha colpito sei località ucraine con droni e missili, mentre Kiev ha lanciato raid sulla raffineria di Jaroslavl e su diverse regioni russe. Zelensky atteso in videocollegamento alla sessione dedicata al conflitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al via vertice Ue di Copenaghen. Missili e droni russi sull'Ucraina. E Kiev risponde colpendo una raffineria

