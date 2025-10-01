Al via rilevamenti video-scan ad alta definizione dell' Arena di Verona

All’Arena di Verona si lavora senza sosta per preparare il monumento simbolo della città all’appuntamento con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In coordinamento con la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico), è in fase di avvio una campagna di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

