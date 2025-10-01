Al via oggi la campagna vaccinale antinfluenzale in Lombardia | si parte con le categorie a rischio

È cominciata oggi la campagna vaccinale antinfluenzale gratuita. La Regione Lombardia ha pianificato l'approvvigionamento di oltre 2.7 milioni di dosi. Si comincia dalle categorie a rischio, dal 13 ottobre invece, sarà estesa a tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

