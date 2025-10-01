Al via l’Italian Tech Week Gli ospiti principali del primo giorno e il programma
In mattinata gli interventi di Kevin Scott (Microsoft), Arthur Mensch (Mistral) e Laura Modiano (OpenAI). Come seguirla in streaming e sui social di Italian Tech. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: italian - tech
Startup, Italian Tech Alliance: 545mln investiti dal Vc in metà 2025
Jeff Bezos, il fondatore di Amazon atteso a Torino in occasione dell'Italian Tech Week
Il corso di Italian Tech Academy per scoprire l’Agentic AI
Alla Italian Tech Week il fondatore di Amazon parla di IA "è una bolla, ma rivoluzionerà il mondo", di data center "nei prossimi 10 anni saranno nello spazio" e di imprenditoria "non c’è mai stato un momento migliore per esserlo". Von der Leyen rilancia: "Il futur Vai su Facebook
Ieri Jeff Bezos, all’Italian Tech Week di Torino, ha detto qualcosa di controintuitivo che va contro la corrente dei percorsi prevedibili: “Perdersi è una forma di umiltà.” Quando tutto sembra ridursi a KPI ed efficienza, queste parole ricordano che c’è altro a cui dar - X Vai su X
Al via l’Italian Tech Week | Il programma - In mattinata gli interventi di Kevin Scott (Microsoft), Arthur Mensch (Mistral) e Laura Modiano (OpenAI). Scrive repubblica.it