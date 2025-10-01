Al via le domande per la Carta della cultura del Mic | come chiederla e quanto vale

Per trenta giorni, a partire da oggi, sarà possibile richiedere i benefici della “Carta della cultura”, che prevede un contributo per l’acquisto di libri. La misura ideata dal ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, con la gestione tecnica affidata a PagoPA, Consap e Sogei, punta a contrastare la povertà educativa e culturale. Al beneficio potranno accedere i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un Isee inferiore a 15mila euro. La carta, che è in formato digitale, ha valore di 100 euro l’anno. Come fare domanda per la Carta della cultura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

