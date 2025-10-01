Al via la decima edizione di GRANDE! il progetto di educazione finanziaria promosso da BPER

Prende il via l a decima edizione di GRANDE!, il percorso di educazione finanziaria promosso da BPER Banca e rivolto agli alunni e alle alunne delle ultime tre classi della scuola primaria, per avvicinare i più giovani in modo semplice e divertente ai principali concetti di economia e risparmio. Dal 2015 il progetto ha coinvolto oltre 12.000 classi e più di 300.000 studenti in tutta Italia e anche per l’anno scolastico 20252026 viene rinnovato il legame tra economia e arte con la campagna ‘Uno splendido ritratto. Scopri l’economia con le opere d’arte’. Grazie alle opere selezionate da La Galleria, la Corporate Collection di BPER, l’arte si conferma parte integrante del percorso educativo, facilitando la comprensione di concetti complessi con un linguaggio accessibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

