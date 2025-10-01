Al via la campagna di vaccinazione stagionale in Abruzzo
Inizia anche in Abruzzo la campagna di vaccinazione stagionale: continuerà fino al prossimo mese di marzo."La campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (vrs) - comunica l’Assessorato regionale alla Salute - è attiva già da oggi, primo ottobre, e interessa tutti i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: campagna - vaccinazione
Vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid, dal 1° ottobre parte la campagna
Influenza e Covid: dal 1° ottobre parte la campagna di vaccinazione
Via dalle Rsa l’1 ottobre la campagna di vaccinazione contro infuenza e Covid
Da domani, 1 ottobre, prende il via l’annuale campagna di vaccinazione Anti-influenzale dell’ASL Salerno in particolare per i soggetti più vulnerabili come anziani o soggetti con cronicità. INFO - facebook.com Vai su Facebook
In Piemonte la campagna di #vaccinazione contro #influenza e #covid_19 inizierà il 14 ottobre. I cittadini che intendono vaccinarsi sono invitati a consultare le tempistiche e le modalità cliccando sull'articolo qui sotto. - X Vai su X
Al via oggi la campagna vaccinale stagionale in Abruzzo - – Parte oggi, anche in Abruzzo, la campagna di vaccinazione stagionale, che continuerà fino al prossimo mese di marzo. Segnala regione.abruzzo.it
Influenza e Covid, inizia la campagna vaccinale: il calendario regione per regione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Influenza e Covid, inizia la campagna vaccinale: il calendario regione per regione ... Si legge su tg24.sky.it