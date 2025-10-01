Una vera “experience” di sapori alla scoperta delle eccellenze della Sicilia L’ Ottobrata Zafferanese riapre i battenti con la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna. Una pregevole vetrina dell’artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia. Inserita, dal 2019, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, l’Ottobrata, costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale, che spazia in tutti i settori produttivi, primari e secondari. Il programma e tutte le novità di questa edizione, saranno svelate, in Conferenza Stampa, in programma giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 10,30 Sala Consiliare, Comune di Zafferana Etnea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Al via la 45esima edizione dell’Ottobrata Zafferanese