Al via IntraPRendenti percorso di orientamento per promuovere l’imprenditorialità Giovanile

Parmatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina presso Il Punto è stato presentato il progetto “IntraPRendenti”, un percorso di orientamento dedicato a promuovere l’imprenditorialità e supportare i giovani e le giovani del territorio.L’iniziativa, cofinanziata dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intraprendenti - percorso

Università di Firenze, al via 'I venerdì dell'orientamento' - Rafforzare il legame tra scuola e università per accompagnare ragazze e ragazzi nelle scelte formative. Lo riporta ansa.it

Università di Firenze, al via 'I venerdì dell'orientamento' - Rafforzare il legame tra scuola e università per accompagnare ragazze e ragazzi nelle scelte formative. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Intraprendenti Percorso Orientamento