Al via IntraPRendenti percorso di orientamento per promuovere l’imprenditorialità Giovanile

Questa mattina presso Il Punto è stato presentato il progetto “IntraPRendenti”, un percorso di orientamento dedicato a promuovere l’imprenditorialità e supportare i giovani e le giovani del territorio.L’iniziativa, cofinanziata dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it