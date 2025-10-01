Al via domani all' Arsenale il terzo Salone dell' Alto Artigianato

Prenderà il via domani, giovedì 2 ottobre, all’Arsenale di Venezia, la terza edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Al taglio del nastro, in programma alle ore 11, ci saranno il sindaco, Luigi Brugnaro, il presidente di Ice, Matteo Zoppas, e il viceministro delle Imprese e del made. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

via domani arsenale terzoDal 2 al 5 ottobre all’Arsenale si terrà la terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano - VENEZIA (ITALPRESS) – Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, l’Arsenale di Venezia si trasformerà in un palcoscenico dedicato all’eccellenza artigiana italiana. Riporta italpress.com

