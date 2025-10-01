Al via domani all' Arsenale il terzo Salone dell' Alto Artigianato
Prenderà il via domani, giovedì 2 ottobre, all’Arsenale di Venezia, la terza edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano. Al taglio del nastro, in programma alle ore 11, ci saranno il sindaco, Luigi Brugnaro, il presidente di Ice, Matteo Zoppas, e il viceministro delle Imprese e del made. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: domani - arsenale
Al via domani la terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano ! Per quattro giorni, dal 2 al 5 ottobre, l’Arsenale di Venezia si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla tradizione e alle tecniche artigiane provenienti da ogni angolo d'Italia. ?N - X Vai su X
Sermig - Arsenale della Pace - Pagina ufficiale. . Un tocco di salvezza - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2 al 5 ottobre all’Arsenale si terrà la terza edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano - VENEZIA (ITALPRESS) – Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, l’Arsenale di Venezia si trasformerà in un palcoscenico dedicato all’eccellenza artigiana italiana. Riporta italpress.com