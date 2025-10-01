Al Saffi Alberti la cerimonia dei diplomi | La fine di un percorso scolastico segna l’inizio di una nuova strada da percorrere
Sabato, alle 11, all’Istituto tecnico Saffi-Alberti di Forlì avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi. “Questo è un momento molto importante sia per l’Istituto sia per i ragazzi e le ragazze perché segna la fine di un percorso di studi e, nello stesso tempo, l’inizio di un nuovo anno pieno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Saffi-Alberti, la carica dei 130 diplomati. Quattro bravissimi con 100 e una con lode - Gli alunni che hanno frequentato le classi quinte dell’istituto tecnico Saffi Alberti di Forlì sono stati in totale 134, di questi 4 non ... Scrive ilrestodelcarlino.it