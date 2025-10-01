Al Quartiere Ferrovia non è vita pool di avvocati avvia azione legale | Risarcimento danni al Comune
Guerriglie urbane, scene di ordinaria follia e una città impoverita all’ennesima potenza, in cui le vetrine quotidianamente si spengono. Dopo l’ennesimo violento accoltellamento in via Podgora, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 30 settembre, e la mega rissa di qualche giorno fa, durante la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
La community social 'Difendiamo il quartiere Ferrovia', dopo questo ennesimo episodio, è tornata a chiedere l'invio dell'esercito per le strade della zona dove già nei giorni scorsi si sono verificate altre risse tra stranieri
Sarebbe ferito lievemente. E' accaduto nel quartiere Ferrovia
