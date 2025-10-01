Al Quartiere Ferrovia non è vita pool di avvocati avvia azione legale | Risarcimento danni al Comune

Foggiatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guerriglie urbane, scene di ordinaria follia e una città impoverita all’ennesima potenza, in cui le vetrine quotidianamente si spengono. Dopo l’ennesimo violento accoltellamento in via Podgora, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 30 settembre, e la mega rissa di qualche giorno fa, durante la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: quartiere - ferrovia

