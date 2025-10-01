Al Policlinico la onlus Komen inaugura il Centro terapie integrate in oncologia | Il primo in Puglia

Baritoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato questa mattina nell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Radiodiagnostica a indirizzo senologico del Policlinico di Bari il Centro Komen Italia di terapie integrate in oncologia, il primo nella Regione Puglia. Il nuovo centro si prefigge di assicurare alle donne in rosa (donne. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: policlinico - onlus

