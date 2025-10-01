Al Parco di Villa Filippina è tempo di OktoberForst

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 ottobre il Parco Villa Filippina ospiterà l’OktoberForst per una tre giorni tutta da vivere. Una festa in chiave siciliana, dove la famiglia troverà ampio spazio con una carrellata di appuntamenti per adulti e bambini. Protagonista la birra alla spina Forst, nelle sue molteplici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - villa

A Villa Potenza un piazzale nel nome di Tito Antinori. Nuova veste anche per il parco

Villa Pamphili, in memoria di Anastasia e Andromeda: fiori e un passeggino nel parco dell’orrore

Musica in Villa 2025: i duo Antares, flauto e arpa, al Parco Frassanelle

Teatro: Shakespeare summer nights a Villa Filippina - 30, torna la terza edizione di Shakespeare summer night, un progetto produttivo del Teatro Libero di Palermo nel Parco Villa Filippina. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Villa Filippina 232