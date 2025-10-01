Al Parco di Villa Filippina è tempo di OktoberForst
Dal 10 al 12 ottobre il Parco Villa Filippina ospiterà l’OktoberForst per una tre giorni tutta da vivere. Una festa in chiave siciliana, dove la famiglia troverà ampio spazio con una carrellata di appuntamenti per adulti e bambini. Protagonista la birra alla spina Forst, nelle sue molteplici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
