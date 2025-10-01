Al Parco di Monza la Lions Running

Monzatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco si prepara ad accogliere la gara "più bella di sempre". Domenica 5 ottobre a Monza si corre con la quarta edizione della Lions Running, l'evento organizzato da Lions Club Lissone e quest'anno promosso anche da 4 distretti Lions della Lombardia, con il patrocinio di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parco - monza

Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga

L’Eremita è tornato: Liesl, rarissimo ibis ha scelto il Parco di Monza

Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film

Al Parco di Monza la Lions Running - Domenica 5 ottobre a Monza si corre con la quarta edizione della Lions Running, l'evento organizzato da Lions Club Lissone e quest'anno ... Segnala monzatoday.it

parco monza lions running«Lions Running a Monza: 5 km e 10 km tra Parco di Monza e solidarietà per Special Olympics - A Monza torna la Lions Running: 5 km e 10 km nel Parco di Monza tra solidarietà, inclusione e musica della Fanfara. Secondo monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Monza Lions Running