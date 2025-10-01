Al Museo Irpino la mostra Caleidoscopio
Ottavo appuntamento con l’arte contemporanea al Museo Irpino, nell’ambito della rassegna Un anno di mostre al Museo, ideata e promossa dall’Amministrazione Provinciale di Avellino. La mostra è un'ulteriore tappa di un percorso iniziato cinque anni fa e teso ad indagare la dimensione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: museo - irpino
Al Museo Irpino la mostra "I fili del tempo" di Paola Bruno
Il Museo Irpino ospita la mostra “Verticali equilibri” di Annamaria De Vito
Al Museo Irpino le “Sintesi Astratte Mediterranee”
I dirigenti della Virtus Entella al Museo Irpino #avellino #museoirpino #museo #VirtusEntella #avellino #Provincia #telenostra - facebook.com Vai su Facebook
Al Museo archeologico di Reggio la mostra 'Vietato non toccare' - Il Museo archeologico nazionale di Reggio ha ospitato la conferenza di chiusura del progetto "Laboratorio Tattile - Riporta ansa.it
Caleidoscopio – Esplorazioni - Al Museo Butti di Viggiù inaugura la mostra “Caleidoscopio – Esplorazioni”, terza edizione del progetto della Scuola di Pittura di Brera. Come scrive exibart.com