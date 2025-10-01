Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo Times

La programmazione delle partite del Mondiale del prossimo anno potrebbe far sì che l’Inghilterra giochi gare con inizio dopo la mezzanotte, a causa delle preoccupazioni legate al caldo. Lo scrive il Times. Durante il mondiale per club di q uesta estate negli Stati Uniti, le partite pomeridiane sono state fortemente condizionate dalle alte temperature e dall’umidità. Tuttavia, quegli orari restano i migliori per il pubblico televisivo europeo. Cinque dei sedici stadi che ospiteranno il torneo, in USA, Messico e Canada, hanno un tetto, ma molti altri, come quelli di Miami e New YorkNew Jersey, dove si giocherà la finale, non offrono alcuna copertura per tifosi o giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo (Times)

“È il nostro torneo e le decisioni le prendiamo noi”: il vicepresidente Fifa risponde a Trump sul Mondiale 2026 - Victor Montagliani risponde al tycoon: "È il nostro torneo e le decisioni le prendiamo noi" dopo le dichiarazioni di Trump su Seattle e San Francisco ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Mondiali 2026, la Fifa risponde a Trump: "Decidiamo noi quali città ospiteranno partite" - Il presidente degli Stati Uniti si era detto pronto a spostare la sede degli incontri per motivi di sicurezza ... msn.com scrive