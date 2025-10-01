Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo Times

Ilnapolista.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La programmazione delle partite del Mondiale del prossimo anno potrebbe far sì che l’Inghilterra giochi gare con inizio dopo la mezzanotte, a causa delle preoccupazioni legate al caldo. Lo scrive il Times. Durante il mondiale per club di q uesta estate negli Stati Uniti, le partite pomeridiane sono state fortemente condizionate dalle alte temperature e dall’umidità. Tuttavia, quegli orari restano i migliori per il pubblico televisivo europeo. Cinque dei sedici stadi che ospiteranno il torneo, in USA, Messico e Canada, hanno un tetto, ma molti altri, come quelli di Miami e New YorkNew Jersey, dove si giocherà la finale, non offrono alcuna copertura per tifosi o giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

al mondiale negli usa partite all8217una di notte per evitare il caldo times

© Ilnapolista.it - Al Mondiale negli Usa partite all’una di notte per evitare il caldo (Times)

In questa notizia si parla di: mondiale - partite

Allegri: «Milan è top club mondiale, ma prima delle partite sono tutti bravi…»

Mondiale per club, squadre con meno partite e più guadagni della Champions

Mondiale volley femminile 2025, il calendario completo delle partite

mondiale usa partite all8217una“È il nostro torneo e le decisioni le prendiamo noi”: il vicepresidente Fifa risponde a Trump sul Mondiale 2026 - Victor Montagliani risponde al tycoon: "È il nostro torneo e le decisioni le prendiamo noi" dopo le dichiarazioni di Trump su Seattle e San Francisco ... Segnala ilfattoquotidiano.it

mondiale usa partite all8217unaMondiali 2026, la Fifa risponde a Trump: "Decidiamo noi quali città ospiteranno partite" - Il presidente degli Stati Uniti si era detto pronto a spostare la sede degli incontri per motivi di sicurezza ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Usa Partite All8217una