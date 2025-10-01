Al Louvre la Maison mette in scena l' Art de Vivre | capi domestici reinventati musiche e allestimento d' epoca per un racconto intimo

U n pomeriggio speciale al museo del Louvre, a porte chiuse e lontano dalla folla. È qui che Louis Vuitton ha svelato la collezione Primavera-Estate 2026, trasformando gli appartamenti di Anna d’Austria in una passerella intima e sofisticata. Nicolas Ghesquière ha voluto celebrare l’ Art de Vivre con un guardaroba che parte dalla casa e racconta il piacere di vestirsi per sé stessi, trasformando il lusso in un gesto personale prima ancora che pubblico. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Collezione Louis Vuitton Primavera-Estate 2026. In passerella si sono alternati cappotti morbidi effetto teddy, silhouette che richiamano l’accappatoio, abiti essenziali come toghe e maglieria soffice. 🔗 Leggi su Iodonna.it

