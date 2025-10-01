Al loro stop proclamate lo sciopero | Landini chiama la serrata in caso di blocco della Flotilla Il disegno è chiaro
La Cgil è pronta a proclamare lo sciopero generale in caso di blocco della Flotilla. Il segretario generale Maurizio Landini lo ha ribadito ieri sera al termine dell’incontro tra i sindacati e Confindustria. «Se – e io mi auguro di no – dovesse succedere questa notte o nelle prossime un blocco della Flotilla, un sequestro delle navi, arresti, noi siamo pronti a proclamare anche lo sciopero generale», ha detto. Landini chiama lo sciopero generale in caso di blocco della Flotilla. Landini ha riconosciuto che si tratta di «una situazione molto grave», ma l’ha letta a modo suo, ovvero sposando in toto la linea degli attivisti che hanno scelto di tirare dritto verso lo scontro con la marina israeliana: «Stiamo parlando di navi con persone non violente, con cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
