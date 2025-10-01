Al lavoro in bicicletta | tre donne premiate e boom di partecipanti

Casalpusterlengo 8Lodi), 1 ottobre 2025 – Pedalare per andare al lavoro fa bene alla salute, all’ambiente e, a volte, anche alla fortuna. Venerdì scorso si è svolta la cerimonia di consegna dei premi del Bike to Work Day 2025, l’iniziativa che ogni anno invita i lavoratori del Basso Lodigiano a raggiungere l’ufficio in bicicletta. L’edizione di quest’anno ha registrato u n’adesione da record, con un aumento di oltre il 50 per cento rispetto agli anni precedenti e una presenza femminile sorprendente: il 65 per cento dei partecipanti. Un segnale positivo, che racconta di una crescente consapevolezza ecologica e di una voglia di muoversi in modo più sostenibile anche tra chi, fino a poco tempo fa, avrebbe scelto senza esitazioni l’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

