Al Bp Lab parte il Dopolaboro con gli Acustic Dream Duo e il food multietnico

Baritoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 2 ottobre, negli spazi di BP Lab a Bari, prenderà il via il format “Dopolaboro” che proporrà in questa prima occasione la musica degli Acoustic Dreams Duo, coppia formata da Cristina Prayer e Delio Mari, che porteranno sul palco un progetto musicale originale, intimo e coinvolgente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

