Akanji Inter clamoroso retroscena sul suo contratto! Ecco quanto guadagna realmente l’ex City

Akanji Inter, clamoroso retroscena sul suo contratto! Stipendio e bonus, tutti i dettagli sul centrale ex Manchester City. Manuel Akanji è senza dubbio uno degli uomini più positivi dell’ Inter di Cristian Chivu sin dall’ arrivo a fine mercato per sostituire il partente Benjamin Pavard. Il difensore centrale svizzero, arrivato dall’ Manchester City, si è subito imposto come una colonna portante della difesa nerazzurra, conquistando in fretta il ruolo di titolare. Calcio e Finanza, noto portale economico-sportivo, ha avuto accesso ai dettagli del contratto firmato da Akanji con l’ Inter. Ecco nel dettaglio le cifre, i bonus e gli accordi stipulati tra le parti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, clamoroso retroscena sul suo contratto! Ecco quanto guadagna realmente l’ex City

In questa notizia si parla di: akanji - inter

Akanji Inter, tentativo last minute per il difensore: trattativa nel vivo, può arrivare solo in un caso

Pavard Inter, è lui la chiave per sbloccare Akanji: serve questo sforzo dal Marsiglia, la situazione

Akanji Inter, lo svizzero può essere un nome anche per il futuro: la strategia

“AKANJI? L’INTER VUOLE RISCATTARLO” ? @eleonora_trotta a ‘Ti Amo Calciomercato’: “L’#Inter continua a lavorare in difesa e intende anticipare il riscatto di #Akanji. Il club è molto soddisfatto dello svizzero”. - X Vai su X

Arrivato a fine mercato, Manuel Akanji sta conquistando la fiducia dell'Inter Il difensore svizzero è ormai un titolare inamovibile della difesa nerazzurra e la società di Viale della Liberazione sta già pensando al futuro Secondo Fabrizio Romano, l'inten - facebook.com Vai su Facebook

Inter, retroscena Akanji: perché è arrivato nonostante il "mercato chiuso" - Giovedì 28 agosto, Giuseppe Marotta ai margini del sorteggio Champions: "L'organico è in sintonia con le nostre ambizioni, il nostro mercato lo abbiamo fatto". Riporta sportmediaset.mediaset.it

Clamoroso Inter: club si era mosso per questo nome in Serie A prima del blitz su Akanji - Si era fatto anche un altro nome per la difesa dell'Inter prima dell’arrivo di Manuel Akanji: il retroscena di mercato ... Lo riporta msn.com